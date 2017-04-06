И скончался по пути в больницу.

Днем 4 апреля 2017 года в Челябинске на улице 8 Марта рецидивист нанес 40 ножевых ранений давнему знакомому. Потерпевший сам вызвал скорую помощь и умер в реанимобиле по пути в больницу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Изрезанный мужчина успел рассказать, что к нему заявился пьяный знакомый, с которым у них был давний конфликт, - незваный гость пустил в ход нож.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Как выяснилось, ранее мужчина был судим за убийство. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".