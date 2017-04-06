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В Тюмени водитель автобуса сел на 3,5 года за гибель пассажиров05 апреля в 19:02

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Его отправили в колонию-поселение.

Центральный райсуд Тюмени вынес приговор 56-летнему водителю автобуса ООО "Транспортная экспедиционная компания" Леониду Филатову, признав его виновным в гибели двух пассажиров. Он проведет 3,5 года в колонии-поселении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла 8 сентября 2016 года. Водитель автобуса №30 отъехал от остановки "Набережная" на улице Республики с открытыми дверями, не заметив выходивших 88-летнюю женщину и 81-летнего мужчину. Они выпали из салона и ударились головами о брусчатку. Пожилых людей госпитализировали с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, но спасти их не удалось.

Уголовное дело было возбуждено по п.5 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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