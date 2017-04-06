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На Ямале воспитанники школы-интерната избили учителей05 апреля в 19:07

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Педагоги пожаловались губернатору.

На Ямале учителя Гыданской школы-интерната пожаловались губернатору на насилие со стороны воспитанников. Коллективное обращение они написали в марте, полиция проводит проверку, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

Установлено, что это уже не первое правонарушение несовершеннолетних. Они состоят на учете как трудные подростки и держат в страхе весь поселок. С момента поступления обращения учителей полицейские проводят дни профилактики в школе-интернате.

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