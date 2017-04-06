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В Екатеринбурге стартует суд по делу об отравлении детей крысиным ядом05 апреля в 18:55

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6 апреля.

В Ленинском райсуде Екатеринбурга 6 апреля состоится первое судебное слушание по делу об отравлении детей крысиным ядом. Перед судом предстанет 37-летняя жительница Асбеста Елена Кордюкова, которая по версии следствия отравила двоих сыновей и таким же образом пыталась убить третьего.

Заседание начнется в 11.00. Оно будет проходить в закрытом режиме, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Двое годовалых мальчиков погибли в период с 2005 по 2015 год. Позже в реанимацию попал 8-летний ребенок, которого также пичкали медпрепаратом с содержанием крысиного яда. Дозировка в 30 раз превышала допустимую.

Сама Кордюкова, которая содержится под арестом, заявила, что делала это в лечебных целях.

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