Вспомнив старую обиду.

В Прикамье в деревне Бардабашка 41-летний местный житель едва не спалил дом соседа.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина выпил и неожиданно вспомнил старую обиду на знакомого. Он решил отомстить. Пошел к дому соседа и поджег его. Хозяину удалось вовремя потушить огонь. Никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Мужчина признался в преступлении. Ранее он был неоднократно судим.