×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пермячка вызвала полицейского и избила егоСегодня в 11:17

  • Текст

Ей грозит 5 лет.

В Кунгуре возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы, накинувшейся на полицейского, которого она сама вызвала.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, инцидент произошел в ночь на 17 февраля 2017 года. Женщина поругалась с сожителем в ходе застолья и вызвала полицию. Когда на место прибыл дежурный сотрудник, она учинила скандал и несколько раз ударила его.

Ей вменяется ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Народный фронт" уперся в мистику

"Народный фронт" уперся в мистику

Российской действительности.

Ройзман решил стать Росселем

Ройзман решил стать Росселем

Смеяться разрешается.

Морковка для мэрии Екатеринбурга

Морковка для мэрии Екатеринбурга

Весной или осенью?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×