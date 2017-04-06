Ей грозит 5 лет.

В Кунгуре возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы, накинувшейся на полицейского, которого она сама вызвала.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, инцидент произошел в ночь на 17 февраля 2017 года. Женщина поругалась с сожителем в ходе застолья и вызвала полицию. Когда на место прибыл дежурный сотрудник, она учинила скандал и несколько раз ударила его.

Ей вменяется ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.