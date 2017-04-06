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Екатеринбуржцу грозил прострелить голову охранник автохамаСегодня в 15:21

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В деле разбирается полиция.

5 апреля 2017 года в Екатеринбурге на улице Николая Никонова, 10 произошла потасовка из-за места для парковки.

"В нашем доме есть чудесный человек, который вечно паркуется крайне не удачно, - написал на своей странице "ВКонтакте" один из участников конфликта Олег Галимов. - И сегодня, он в очередной раз создал проблемы для остальных жильцов. Я еле-еле припарковался, сфотографировал машины, так сказать на память и уже почти дошел до калитки. Тут из машины вышел охранник (самого хозяина не было) и начал на меня кричать и угрожать мне. Короче, мне разорвали куртку, душили ну и всячески угрожали. У меня полные руки продуктов, кошелек - отбивался как мог. Мужик - бритая голова, очки, руки все в наколках. Сказал что вооружен, и мне голову прострелит" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Молодой человек написал заявление в полицию. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, проводится проверка, в ходе которой опросят участников конфликта. По результатам будет принято процессуальное решение.

Фото: Олег Галимов

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