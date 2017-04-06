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В Прикамье под суд отдали банду из 15 наркоторговцевСегодня в 13:21

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У них изъяли 13 кило героина.

В Березниковский горсуд направлено уголовное дело в отношении банды наркоторговцев. На скамье подсудимых 15 человек, в том числе организатор, сообщили "Ураинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Банду сколотил таджик, переехавший в Пермь летом 2015 года. Преступное сообщество состояло из 3 организованных групп, каждая из которых сбывала героин на свой территории (в Березниках, Александровске и Горнозаводске).

Их деятельность была пресечена в январе 2016 года. В ходе спецоперации полицейские изъяли более 13 килограммов героина. Участники ОПГ успели продать наркотики на сумму не менее 4 миллионов рублей.

Следует отметить, что одному из наркодилеров, который пошел на сделку со следствием, вынесли приговор в декабре 2016 года. Его отправили в колонию строгого режима на 11 лет.

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