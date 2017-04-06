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Напавший на курящую екатеринбурженку пойдет под судСегодня в 14:56

  • Текст

За побои.

В Екатеринбурге будут судить мужчину, набросившегося с кулаками на курящую 25-летнюю девушку.

"По полученным результатам медосвидетельствования принято решение направить материалы в Кировский райсуд Екатеринбурга. Мужчина будет привлечен к ответственности по ст.6.1.1 КоАП РФ (побои)", - сказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Борцу с курением грозит арест до 15 суток.

Инцидент произошел 10 февраля 2017 года на остановке "Сиреневый бульвар". Пострадавшая рассказала, что мужчина попросил ее потушить сигарету. Девушка отмахнулась, и он решил ее проучить. Заявление в полицию написали и потерпевшая, и нападавший.

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Напавший на курящую екатеринбурженку написал заявление в полицию

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