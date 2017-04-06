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Избитой в Копейске школьницей занялись следователиСегодня в 14:46

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До этого материалы были в полиции.

Следователи организовали проверку по факту избиения 12-летней девочки в школе Копейска, сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Инцидент случился в начале марта 2017 года. Девочка поссорилась со старшеклассницами, и конфликт вылился в потасовку. После этого пострадавшая обратилась в травмпункт, где у нее диагностировали сотрясение головного мозга.

Полиция организовала проверку по данному факту, однако привлечь драчунов к ответственности правоохранителям не удалось - им меньше 16 лет. После этого к проверке подключились следователи.

Ранее по теме:
В Копейске школьники избили 12-летнюю девочку

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