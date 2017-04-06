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Виновнику ЧП на тюменском нефтепроводе грозит 3 года тюрьмыСегодня в 18:53

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Рабочий получил тяжелую травму.

В Увате по факту ЧП на нефтепроводе возбуждено уголовное дело, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Несчастный случай с рабочим ООО "Сургутское ремонтно-строительное управление" произошел 21 января 2017 года.

Кран трубоукладчика перемещал 13-метровую металлическую трубу - она сместилась, и ее нужно было зацентровать. Спецтехника остановилась на неровной дороге. Стропальщик начал поправлять сместившийся строп, и его придавило трубоукладчиком, который начал самопроизвольное движение. Мужчина получил тупую травму живота, разрыв печени и открытые переломы предплечий.

Виновным в производственной травме грозит до 3 лет заключения по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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