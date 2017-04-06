Упавшего с крыши дома.

В Екатеринбурге предстанет перед судом мастер ЖЭУ №4 УК "Верх-Исетская" Александр Рогожин. Он обвиняется в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть человека.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, 9 ноября 2016 года Рогожин поручил 41-летнему плотнику убрать наледь с карниза дома на Шаумяна, 109. Спецобучения для такого вида работ подчиненный не проходил. Кроме того, ему не выдали необходимые средства защиты. Плотник сорвался с крыши и погиб.

Уголовное дело в отношении мастера направлено в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

В пресс-службе УК "Верх-Исетская" "Уралинформбюро" заверили, что на протяжении последних нескольких лет в управляющей компании четко выстроена работа с подрядными организациями. Для уборки снега с крыш привлекаются только специализированные компании, в которых работают профессиональные альпинисты.

"Несмотря на это, мастер ЖЭУ Рогожин действовал вопреки указаниям руководства управляющей организации, самовольно принял решение - поручил подчиненному выполнение работ данного вида. Подобная опасная "самодеятельность" Рогожина привела к трагедии", - отметили там.