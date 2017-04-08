Их ждет суд.

В Ленинский райсуд Нижнего Тагила направлено уголовное дело в отношении Елены Прокофьевой и Сергея Кожинова, которые обвиняются в обналичивании 133 миллионов рублей через подставных лиц.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, преступная парочка предлагала тагильчанам за вознаграждение выступить в роли номинальных директоров и учредителей юридических лиц. С апреля 2012 по ноябрь 2016 года было создано 20 фиктивных фирм, через которых обналичивались десятки миллионов.