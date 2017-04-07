Он орудовал в 4 регионах.

В Сысертский райсуд направлено уголовное дело в отношении Александра Рубцова. По данным следствия, он торговал наркотиками на территории четырех регионов: Свердловской, Челябинской и Саратовской областей, а также Башкортостана.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, Рубцов наладил преступный бизнес с августа 2016 года. Дело в отношении его сообщников, которые пока не установлены, выделено в отдельное производство. Злоумышленники распространяли "синтетику" через тайники-закладки в лесных массивах.

В ходе задержания у Рубцова было изъято более 5,4 килограмма концентрированных синтетических наркотиков. По оценкам, это более 500 тысяч разовых доз.