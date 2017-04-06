Его тело сожгли.

На Среднем Урале завершено расследование уголовного дела об убийстве таксиста под Туринском. В ближайшее время материалы направят в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. На скамье подсудимых окажутся 62-летний владелец похоронного агентства, его 33-летний коллега по бизнесу и 30-летний бывший инспектор местной ГИБДД.

Кровавая расправа произошла 19 апреля 2016 года под Туринском. Владелец похоронного бюро заподозрил свою 36-летнюю супругу в измене и решил убить любовника при помощи двух знакомых. По предварительным данным, полицейский пробил информацию о владельце машины. На следующий день злоумышленники под видом клиентов сели в автомобиль к 24-летнему сопернику и потребовали отвезти их за город. По дороге главный обвиняемый несколько раз выстрелил в таксиста из пистолета. Троица спрятала труп в багажнике и вывезла машину в Тюменскую область, где сожгла.

Злоумышленников задержали спустя 5 дней.

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