Он выкладывал их снимки в Сеть.

В Тюмени задержан 19-летний юноша, которого подозревают в распространении интимных фото школьниц и их шантаже.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области, по предварительным данным, молодой человек создавал в социальных сетях сообщества, например, "Подслушано в школах Тюмени", "Лучшие девушки Тюмени", "Ватутина АУЕ". Там тюменец выкладывал фото и видео несовершеннолетних девушек. Героиням снимков он обещал убрать компромат, требуя взамен деньги или интим-услуги. Вне зависимости от того, соглашались девушки или нет, фото и видео оставались в общем доступе.

Фигурант уже дал признательные показания. У него дома изъята техника. Удалось установить личности четырех потерпевших девушек.

Юношу подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни, понуждении к действиям сексуального характера, половом сношении с лицами до 16 лет и обороте порнографии с изображениями несовершеннолетних. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее по теме:

Тюменский паблик распространял интимные снимки школьниц