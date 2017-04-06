На два года.

В Тюмени вынесен приговор водителю самосвала, который сбил насмерть 50-летнюю велосипедистку. Ленинский райсуд назначил ему два года в колонии-поселении и выплату компенсации дочери погибшей – 400 тысяч рублей.

В июне 2016 года 25-летний шофер переехал женщину на Ялуторовском тракте, не уступив ей дорогу при повороте. Расследованию помогла запись с видеорегистратора автомобиля, проезжавшего мимо в момент аварии, передает "Уралинформбюро".

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