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В Тюмени водителя самосвала отправили в колонию за смерть велосипедисткиСегодня в 19:22

  • Текст

На два года.

В Тюмени вынесен приговор водителю самосвала, который сбил насмерть 50-летнюю велосипедистку. Ленинский райсуд назначил ему два года в колонии-поселении и выплату компенсации дочери погибшей – 400 тысяч рублей.

В июне 2016 года 25-летний шофер переехал женщину на Ялуторовском тракте, не уступив ей дорогу при повороте. Расследованию помогла запись с видеорегистратора автомобиля, проезжавшего мимо в момент аварии, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
В Тюмени водителя самосвала будут судить за гибель велосипедистки

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