Виновному грозит до 6 лет лишения свободы.

По факту хищения газа собственниками частного дома по улице Орловская в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Данный дом попал в поле зрения газовиков, специалистов МЧС и журналистов в ходе внепланового профилактического рейда по частному сектору Орджоникидзевского района в ноябре 2016 года.

Трехэтажное строение официально не газифицировано, однако газ здесь потреблялся. Из трубы котельной шел дым, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза". В ходе рейда ревизоры обнаружили самодельное присоединение к уличному магистральному газопроводу с помощью полимерного шланга. Специалисты газовой службы и МЧС зафиксировали работающее газовое оборудование. Журналистов в дом хозяева не пустили. На место была вызвана спецтехника для прекращения незаконного газоснабжения дома.

И сейчас стало известно, что в конце марта 2017 года по факту хищения газа территориальным отделом УВД Екатеринбурга возбуждено уголовное дело (пункт "б" части 3 статьи 158 УК РФ). Виновному лицу грозит до 6 лет лишения свободы.

Уголовное дело по факту хищения газа из газопровода является одним из первых в Екатеринбурге за последние годы. Служба безопасности газовой компании совместно с органами полиции будут активно использовать наработанную практику в части сбора доказательств, возбуждения и доведения дел до суда.

Хищение газа путем незаконного присоединения к газораспределительной сети наносит ощутимый материальный ущерб, ставит под угрозу безопасность людей - самовольное подключение к газораспределительной сети почти всегда проводится с нарушением технологических норм, что может привести к серьезным авариям и пожарам.

Ранее в Свердловской области за хищение газа для отопления своего дома был осужден житель Каменска-Уральского. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.