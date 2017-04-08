В 1,8 миллиона рублей.

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора ТУМП ВКХ "Водоканал", обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего они поступят в суд.

По версии следствия, с октября 2016 года по февраль 2017 года обвиняемый вымогал у коммерческой организации 1,8 миллиона. За это он обещал заключить с фирмой договор подряда и подписать акты выполненных работ. Гендиректора задержали при передаче 200 тысяч рублей.