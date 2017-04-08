Не желая возвращать долг.

В Екатеринбурге задержали 58-летнего мужчину, пытавшегося похитить двух женщин.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР, злоумышленник задолжал 66-летней владелице пилорамы под Первоуральском 500 тысяч рублей. Чтобы не возвращать деньги, он задумал похитить пенсионерку и ее 40-летнюю дочь, не исключая их убийство. Для этого он обратился к знакомому, предложив ему 100 тысяч рублей за помощь. Тот согласился, а сам сообщил о готовящемся преступлении в полицию.

Для задержания злоумышленника была разработана спецоперация. Сообщником "наемника" выступил полицейский - под видом сотрудников ГИБДД они должны были остановить машину, связать женщин и завезти в лес, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Утром 5 апреля 2017 года мужчины выехали на трассу в Первоуральский район. Организатор похищения находился неподалеку в припаркованной Daewoo Nexia. Около 11 часов переодетые мужчины остановили машину женщин и схватили их, угрожая пистолетом. В этот момент подъехал должник, решив, что его план удался. Его тут же задержали полицейские.

Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, п.п."а, в, г, ж" ч.2 ст.126 УК РФ (покушение на похищение двух человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, с применением оружия). Решается вопрос об аресте обвиняемого.

Следствие просит всех, кому что-либо известно о других преступлениях задержанного, позвонить по телефону: 8 (343) 358-71-61.