Екатеринбуржец устроил похищение бизнесвумен и ее дочери07 апреля в 14:53
- Текст
Не желая возвращать долг.
В Екатеринбурге задержали 58-летнего мужчину, пытавшегося похитить двух женщин.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР, злоумышленник задолжал 66-летней владелице пилорамы под Первоуральском 500 тысяч рублей. Чтобы не возвращать деньги, он задумал похитить пенсионерку и ее 40-летнюю дочь, не исключая их убийство. Для этого он обратился к знакомому, предложив ему 100 тысяч рублей за помощь. Тот согласился, а сам сообщил о готовящемся преступлении в полицию.
Для задержания злоумышленника была разработана спецоперация. Сообщником "наемника" выступил полицейский - под видом сотрудников ГИБДД они должны были остановить машину, связать женщин и завезти в лес, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Утром 5 апреля 2017 года мужчины выехали на трассу в Первоуральский район. Организатор похищения находился неподалеку в припаркованной Daewoo Nexia. Около 11 часов переодетые мужчины остановили машину женщин и схватили их, угрожая пистолетом. В этот момент подъехал должник, решив, что его план удался. Его тут же задержали полицейские.
Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, п.п."а, в, г, ж" ч.2 ст.126 УК РФ (покушение на похищение двух человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, с применением оружия). Решается вопрос об аресте обвиняемого.
Следствие просит всех, кому что-либо известно о других преступлениях задержанного, позвонить по телефону: 8 (343) 358-71-61.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
07 апреля в 21:06
В Смоленской области мертвая пациентка сутки пролежала у кабинета врача
Не дождалась приема.07 апреля в 20:26
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".07 апреля в 20:26
В Белоярском выписали из больницы искромсанную ножом девочку
В понедельник она пойдет в школу.07 апреля в 20:19
В Прикамье вынесен приговор убийцам топ-менеджера-оборонщика
Они получили 58 лет на троих.07 апреля в 19:59
На границах Шенгена устроили "сито" для террористов
Всех пробивают по базам данных.07 апреля в 19:57
Фигурант дела о взрыве в Санкт-Петербурге взят под арест
Как пособник террориста-смертника.07 апреля в 19:42
Больше четверти россиян записались в интернет-наркоманы
Остальным хватает реальной жизни.07 апреля в 19:42
Теракт за терактом: в Стокгольме в толпу влетел грузовик
Местным жителям советуют сидеть дома.07 апреля в 19:25
В Екатеринбурге станцуют "Жизель" без штампов
С оглядкой на Мариинку.07 апреля в 19:14
Квартиры в России подешевели до себестоимости
Рынок перенасыщен.07 апреля в 19:13
Бородин отчитался о подростковых бандах в Екатеринбурге
А был ли мальчик?07 апреля в 18:58
На Южном Урале поезд сбил пешехода
Врачи не спасли.07 апреля в 18:45
На выезде из Екатеринбурга лихач снес ограждение на Московском тракте
И влетел в паркетник.07 апреля в 18:35
В Сысерти водители автобусов выбивают зарплату митингом
Другие способы не помогли.07 апреля в 18:15
Пермяк поскользнулся на парковке и погиб
У него остались жена и дочь.
Главные новости
- 07 апреля в 19:42Теракт за терактом: в Стокгольме в толпу влетел грузовик
- 07 апреля в 17:06Создатель уральской "армии зомби" обжаловал приговор
- 07 апреля в 16:50Коммунисты подумывают выставить против Куйвашева банкира из Москвы
- 07 апреля в 14:53Екатеринбуржец устроил похищение бизнесвумен и ее дочери
- 07 апреля в 13:10Минздрав предупреждает: болельщиков ЧМ-2018 упекут в вытрезвители
Аналитика
Личное дело санитарки с "уткой"
Требует пересмотра.
"Народный фронт" уперся в мистику
Российской действительности.
Ройзман решил стать Росселем
Смеяться разрешается.