А был ли мальчик?

Глава ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин опровергает слухи о разгуливающих по Екатеринбургу подростковых бандах, которыми в последнее время стращают горожан, передает "Уралинформбюро".

Однако факты нападения молодых людей на прохожих налицо - возбуждены четыре уголовных дела. Информация изложена в ответе на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских, поданный в полицейский главк после шумихи в СМИ.

В частности, как сказано в официальном письме за подписью Бородина, ведется расследование по факту нападения на молодых людей на улице Малышева 8 февраля, устанавливаются личности злоумышленников.

По фактам нападения и вымогательств в отношении воспитанников Екатеринбургского химико-механического техникума в середине февраля возбуждено три уголовных дела по ч.2 ст.162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Уточняется, что расследование ведется в отношении лица, исповедующего ислам, причастность которого к эстремистской деятельности не установлена.

По факту нападения подростков на прохожих у Театра драмы и "Антея" в августе прошлого года проверки не проводились, поскольку пострадавшие в полицию не обращались.

Информация о совершении преступлений одной преступной группой подтверждения не нашла, утверждают в главке.

Следует отметить, что в ответе Бородина не затронут еще один резонансный инцидент, который произошел 18 марта 2017 года на углу Малышева - Вайнера. Трех школьников избила группа сверстников, якобы именующая себя "Муслимовы". Одного из пострадавших госпитализировали. Полиция разбирается в этом деле, допрошены двое подозреваемых, остальные устанавливаются.