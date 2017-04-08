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Фигурант дела о взрыве в Санкт-Петербурге взят под арест07 апреля в 19:57

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Как пособник террориста-смертника.

Басманный суд Москвы принял решения об аресте Содика Ортикова, предполагаемого пособника террориста, взорвавшего бомбу в метро Санкт-Петербурга. Он заключен под стражу до 3 июня, передает "Уралинформбюро".

"В ходе следствия было установлено, что Джалилов (исполнитель теракта) контактировал с участниками и организаторами преступления, находящимися в Москве", - цитирует материалы дела "Интерфакс".

Пособника смертника вычислили по телефонным звонкам Джалилова. В квартире подозреваемого обнаружили пистолет Макарова, две тротиловые шашки и гранату Ф-1. 39-летний Содик Ортиков - гражданин Таджикистана, работает поваром в кафе в поселке Лесной Одинцовского района Подмосковья. Он утверждает, что боевой арсенал принадлежит его соседу, уехавшему на родину.

Ранее в СКР сообщили о задержании восьмерых подозреваемых по уголовному делу о теракте в метро, унесшем жизни 14 человек 3 апреля. Шестерых фигурантов поймали в Санкт-Петербурге, еще двоих, в том числе Ортикова, в Москве.

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