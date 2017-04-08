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В Прикамье вынесен приговор убийцам топ-менеджера-оборонщика07 апреля в 20:19

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Они получили 58 лет на троих.

В Прикамье вынесен приговор по делу об убийстве коммерческого директора и учредителя ЗАО "Кираса" Юрия Чубаева. Преступная троица вкупе получила 58 лет заключения.

Тело 66-летнего топ-менеджера оборонного предприятия обнаружили 24 апреля 2016 года в его коттедже в селе Троица Пермского района. На следующий день по подозрению в убийстве был задержан 34-летний гастарбайтер из ближнего зарубежья. Позже поймали еще двоих.

По данным следствия, злоумышленники нанесли Чубаеву около 130 ударов ножом и сбежали, прихватив деньги и ценности на общую сумму 400 тысяч рублей.

Организатор преступления получил 21 год колонии строгого режима, его подельники - 19 и 18 лет, передает "Уралинформбюро". Кроме того, они должны выплатить по 4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда семье убитого.

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