В Екатеринбурге трое мужчин выбивали долг из ребенка-инвалида10 апреля в 09:00
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Нападавшие - скорее всего, коллекторы.
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту насилия над 11-летним ребенком-инвалидом. Предположительно, подозреваемые - сотрудники коллекторского агентства.
Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Свердловской области, 5 апреля 2017 года около 18 часов трое неизвестных мужчин избили пятиклассника в лифте его дома. Со слов мальчика, мужчины требуют от его матери вернуть 300 тысяч рублей. По утверждению самой женщины, такого долга за ней не числится.
Часть 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) предусматривает до 7 лет лишения свободы и значительный штраф.
На вопиющий случай отреагировала детский омбудсмен России Анна Кузнецова. "То, что произошло в Екатеринбурге, выходит за рамки закона и понимания", - написала она 9 апреля на своем сайте, подчеркнув, что виновные должны понести строгое наказание. Аппарат уполномоченного взаимодействует по этому вопросу со Следственным комитетом РФ.
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