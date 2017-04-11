Там он пробудет месяц.

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич не приехал на допрос в Четвертое следственное управление СКР в Екатеринбурге, назначенный на 10 апреля.

"Ну, во-первых, причина в ненадлежащем извещении, - пояснил "Уралинформбюро" его адвокат Игорь Трунов. - А во-вторых, Михаил Юревич сейчас находится на лечении в Лондоне и проходит обследование у онкогемотолога. У нас есть нотариально заверенная документация, подтверждающая это".

Защита намерена просить отложить следственные действия на месяц.

Юревич пропускает уже четвертый допрос. Предыдущие повестки с вызовами на 17, 20 и 25 марта приходили по почте позднее назначенных дат. На прошлой неделе защита Юревича получила материалы уголовных дел самого экс-губернатора и его бывшего водителя, ныне бизнесмена Александра Москалюка.

Экс-главу Южного Урала обвиняют в получении 26 миллионов рублей взяток в 2010-2014 годах. По версии следствия, деньги ему передавал экс-министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко.