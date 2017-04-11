Повара из Югры собираются казнить в Индонезии10 апреля в 11:32
- Текст
- Комментарии (1)
За контрабанду наркотиков.
Повара из Сургута Романа Калашникова могут казнить в Индонезии за контрабанду наркотиков. 29-летний югорчанин был задержан в аэропорту Бали за попытку провезти в страну 3 килограмма марихуаны. Вещество было спрятано в тюбиках из-под зубной пасты.
В Индонезии контрабанда наркотиков карается смертной казнью. "У приговоренного есть выбор: расстреляют его с закрытыми или открытыми глазами. Также можно выбрать, будут стрелять в голову или грудь. Выстрел в голову чреват только тем, что будет обезображен труп. Но были случаи, когда люди, выбравшие выстрел в сердце, из-за неудачного попадания долго умирали после ранения. По закону солдатам запрещено добивать приговоренного. Из десяти стреляющих солдат настоящие пули только у одного, они не знают, кто из них казнит человека", - рассказал Калашников в интервью Life.
Сейчас сургутянин через интернет собирает 50 тысяч долларов на адвоката. Он надеется, что защитнику удастся добиться более мягкого приговора, например, пожизненного заключения. Суд состоится 12 апреля, передает "Уралинформбюро".
Если сургутянина все же казнят, собранные им средства будут переданы на благотворительность.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
денег нет, но вы держитесь тамответить
- Последние новости
-
10 апреля в 20:03
В поселке на Южном Урале побежала навозная вода
Власти ищут источник загрязнения.10 апреля в 20:00
В Нижнем Тагиле пропала 9-летняя девочка
Она не вернулась после уроков.10 апреля в 19:48
В Первоуральске подросток упал с 16 этажа
И погиб.10 апреля в 19:32
В Надыме на 3-месячного малыша рухнула ледяная глыба
Крышу не расчистили специалисты УК "КонсьержЪ".10 апреля в 19:29
Дания пытается остановить "Северный поток-2"
По политическим мотивам.10 апреля в 19:18
Мэрия Екатеринбурга выложит 4,4 миллиона за навороченные авто
Прямо с конвейера.10 апреля в 19:11
В центре Челябинска разгуливал медведь
Сам по себе.10 апреля в 19:04
Жителей Богдановича на день оставят без электричества
Из-за ремонта на сетях.10 апреля в 19:00
Россияне нагуляли аппетит к легковушкам
Впервые за 4 года.10 апреля в 18:55
Две беды муниципального фильтра
Депутаты и нотариусы.10 апреля в 18:48
Более половины россиян не готовы к паспортному контролю в соцсетях
Но согласны, что детям там не место.10 апреля в 18:45
На екатеринбургском ЗиКе нашли гранату
В полиции засекретили информацию о происшествии.10 апреля в 18:39
В Челябинске арестовали главу штаба Навального
За незаконный митинг.10 апреля в 18:34
В Ханты-Мансийске экстренно приземлился Boeing
В аэропорту его ждала скорая.10 апреля в 18:30
Более 400 сотрудников Серовского рудника попали под сокращение
Часть из них уже обратилась в службу занятости.
Главные новости
- 10 апреля в 18:55Две беды муниципального фильтра
- 10 апреля в 18:29"Черные риелторы" в Екатеринбурге получили 76,5 лет тюрьмы
- 10 апреля в 16:59В Тюмени подросток погиб в погоне за экстремальным селфи
- 10 апреля в 16:27В Екатеринбурге начальника из ГУ МВД поймали пьяным за рулем
- 10 апреля в 14:54В больнице Омска ребенок умер после укола лидокаина
Аналитика
Личное дело санитарки с "уткой"
Требует пересмотра.
"Народный фронт" уперся в мистику
Российской действительности.
Ройзман решил стать Росселем
Смеяться разрешается.