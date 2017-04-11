За контрабанду наркотиков.

Повара из Сургута Романа Калашникова могут казнить в Индонезии за контрабанду наркотиков. 29-летний югорчанин был задержан в аэропорту Бали за попытку провезти в страну 3 килограмма марихуаны. Вещество было спрятано в тюбиках из-под зубной пасты.

В Индонезии контрабанда наркотиков карается смертной казнью. "У приговоренного есть выбор: расстреляют его с закрытыми или открытыми глазами. Также можно выбрать, будут стрелять в голову или грудь. Выстрел в голову чреват только тем, что будет обезображен труп. Но были случаи, когда люди, выбравшие выстрел в сердце, из-за неудачного попадания долго умирали после ранения. По закону солдатам запрещено добивать приговоренного. Из десяти стреляющих солдат настоящие пули только у одного, они не знают, кто из них казнит человека", - рассказал Калашников в интервью Life.

Сейчас сургутянин через интернет собирает 50 тысяч долларов на адвоката. Он надеется, что защитнику удастся добиться более мягкого приговора, например, пожизненного заключения. Суд состоится 12 апреля, передает "Уралинформбюро".

Если сургутянина все же казнят, собранные им средства будут переданы на благотворительность.