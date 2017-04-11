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Ревнивый челябинец забил соперника доской10 апреля в 12:22

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Оторванной от лавки.

Вечером 8 апреля 2017 года в Челябинске во дворе дома на улице Бейвеля мужчина до смерти забил доской знакомого.

По словам очевидцев, мужчины повздорили, одного из них увела девушка. Однако тот вернулся, оторвал от лавки доску и несколько раз ударил соперника по голове.

"Два парня и девушка что то не поделили и ругались. это факт. потом один из них ушел, второго девушка уже увела, были друг от друга на рассотянии двора. но тот что был с девушкой вернулся, оторвал доску от лавки и нанес удар по голове парню. тот упал. и после этого он нанес еще несколько ударов. парень скончался на месте, скорая, приехав через 20 минут констатировала смерть. причина всего произошедшего мне не известна. по слухам с места происшествия это бывший этой самой девушки. а что уж они там не поделили что его так безжалостно убили для нас скорее всего так и останется тайной", - написала в соцсети "ВКонтакте" Екатерина Клешнина (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

По словам очевидцев, труп пролежал во дворе около 3 часов. Близкие погибшего утверждают, что трагедия произошла из-за ревности: девушка не могла определиться и уходила от одного мужчины к другому.

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области "Уралинформбюро" подтвердили, что на Бейвеля было совершено убийство, однако подробности пообещали сообщить чуть позже.

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