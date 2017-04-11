Готовятся бумаги на увольнение.

8 апреля в Югре был задержан руководитель отдела МВД по городу Радужный Александр Валюхов. В этот же день приказом начальника УМВД по региону Василия Романицы он был отстранен от занимаемой должности, сейчас готовятся документы на увольнение.

Валюхов был задержан сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД и УФСБ по Тюменской области при передаче взятки. "Деньги он передавал за совершение незаконных действий в свою пользу. Предварительно нами установлено, что он оказывал содействие неким лицам в их незаконной деятельности", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении Валюхова возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ ("Дача взятки"). Решается вопрос о мере пресечения.