Прокурор подписал обвинительное заключение.

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев утвердил обвинительное заключение по делу экс-главы Копейска Вячеслава Истомина, обвиняемого в получении взяток. Документы направлены в Копейский городской суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2011-2014 годах Истомин за мзду подписывал постановления о предоставлении в аренду земельных участков и согласовывал размещение объектов на них, а также осуществлял общее покровительство. За это мэр получал услуги, деньги и имущество на общую сумму 890 тысяч рублей.

Кроме того, как отмечают в прокуратуре, градоначальник получил 920 тысяч рублей за содействие одной из фирм в заключении договоров на поставку оборудования по программе модернизации системы образования.

Вячеслав Истомин был задержан в июле 2016 года. В ходе следственных действий он отказался от поста главы Копейского городского округа.