×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Дело экс-главы Копейска дошло до суда10 апреля в 13:02

  • Текст

Прокурор подписал обвинительное заключение.

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев утвердил обвинительное заключение по делу экс-главы Копейска Вячеслава Истомина, обвиняемого в получении взяток. Документы направлены в Копейский городской суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2011-2014 годах Истомин за мзду подписывал постановления о предоставлении в аренду земельных участков и согласовывал размещение объектов на них, а также осуществлял общее покровительство. За это мэр получал услуги, деньги и имущество на общую сумму 890 тысяч рублей.

Кроме того, как отмечают в прокуратуре, градоначальник получил 920 тысяч рублей за содействие одной из фирм в заключении договоров на поставку оборудования по программе модернизации системы образования.

Вячеслав Истомин был задержан в июле 2016 года. В ходе следственных действий он отказался от поста главы Копейского городского округа.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Личное дело санитарки с "уткой"

Личное дело санитарки с "уткой"

Требует пересмотра.

"Народный фронт" уперся в мистику

"Народный фронт" уперся в мистику

Российской действительности.

Ройзман решил стать Росселем

Ройзман решил стать Росселем

Смеяться разрешается.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×