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Тетя 11-летнего школьника-инвалида из Екатеринбурга, избитого вышибалами, имеет задолженность по трем кредитам в разных банках. Сейчас устанавливается связь этих финучреждений с агентством, где, предположительно, работают распустившие кулаки коллекторы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выяснились и другие подробности скандальной истории. За день до нападения трое мужчин облили ребенка жидкостью (судя по описанию, спиртосодержащей), подкараулив его в лифте.

Несколькими неделями раньше мать мальчика обнаружила на коммунальной платежке надпись: "Хватит жить за счет соседей". Проверяется информация о долгах семьи за услуги ЖКХ. Не исключено, что управляющая компания решила взыскать их с помощью коллекторского агентства.

Как ранее сообщалось, пятиклассник был избит неизвестными вечером 5 апреля. Злоумышленники упоминали о долгах, которые якобы висят на его матери. Возбуждено уголовное дело.

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