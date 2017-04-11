Мальчику причинен тяжкий вред.

В суд направлено уголовное дело в отношении двух ранее судимых жителей Ачитского района - братьев 38 и 29 лет. Они обвиняются в разбое, убийстве, покушении на двойное убийство, причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 16 мая 2015 года на берегу реки Уфы в селе Рахмангулово (под Красноуфимском). Пьяные мужчины, приплывшие на лодке, встретили рыбачившего 61-летнего пенсионера с 3-летним внуком. Злоумышленники потребовали ключи от "Нивы" рыбака. Получив отказ, они зарезали его и пытались расправиться с ребенком, после чего бросили его в илистую топь реки. Здоровью мальчика был причинен тяжкий вред, но он выжил.

Обвиняемые скрылись на похищенной машине, позже они бросили авто, спустились к реке и уплыли на чужой лодке. Злоумышленников задержали на следующий день.

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