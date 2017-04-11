Женщина выжила.

Суд вынес приговор 43-летнему жителю Ноябрьска, признав его виновным в покушении на убийство бывшей жены и угрозе убийством ее подруге. Мужчина проведет 7 лет 1 месяц в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить 600 тысяч рублей экс-супруге в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено 29 октября 2016 года. Мужчина заявился к 39-летней бывшей жене, надеясь восстановить отношения. В ходе ссоры он 40 раз ударил ее ножом.

В это время у женщины в гостях находилась соседка с маленьким сыном. Она попыталась остановить разъяренного мужчину, но тот кинулся на нее с угрозами. Тогда соседка схватила ребенка и, выбежав из квартиры, вызвала скорую с полицией. Пострадавшую удалось спасти.

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