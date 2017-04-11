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Начальник полиции Радужного посажен под арест10 апреля в 15:24

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Домашний.

Отстраненный от должности начальник ОМВД по городу Радужный Александр Валюхов заключен под домашний арест на 2 месяца, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Полицейский был задержан 8 апреля, когда передавал деньги сотруднику другого правоохранительного ведомства. По версии следствия, крупная сумма была вознаграждением за совершение незаконных действий в пользу Валюхова. Последнему предъявлено обвинение по ч.4 ст.291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий, в крупном размере").

Как уточнили в пресс-службе УМВД по региону, в настоящее время готовятся бумаги на увольнение сотрудника, опорочившего честь мундира.

Ранее по теме:
Главный полицейский Радужного задержан за дачу взятки

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