При попытке сбыта.

В Верхней Пышме по подозрению в сбыте гашиша задержан волонтер фонда "Город без наркотиков". Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент организации Андрей Кабанов.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в г. Верхняя Пышма при попытке продажи был задержан гражданин, у которого при себе находилось более 100 гр. гашиша. Задержанный указал на сообщника, который является действующим волонтером НО БФ "Город без наркотиков". В данный момент оба находятся под домашним арестом", - прокомментировал ситуацию Кабанов (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Как уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МВД РФ, у молодых людей, задержанных на прошлой неделе, было изъято 140 граммов гашиша. Возбуждено уголовное дело по ст.228.1 УК РФ.

Фонд "Город без наркотиков" был организован в 1998 году. Одним из его основателей является нынешний мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. ГБН не раз попадал в скандальную хронику. Так, в апреле 2015 года бывший вице-президент фонда Евгений Маленкин был признан виновным в незаконном лишении свободы реабилитанток, приобретении и хранении наркотиков, а также в использовании шпионских спецсредств.