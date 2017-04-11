"Черные риелторы" в Екатеринбурге получили 76,5 лет тюрьмы10 апреля в 18:29
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За убийство, мошенничество и вымогательство.
10 апреля 2017 года Свердловский облсуд вынес приговор по делу "черных риелторов", промышлявших в Екатеринбурге. Пять человек, оказавшихся на скамье подсудимых, признаны виновными в убийстве, похищении человека, мошенничестве и вымогательстве, за что получили 76,5 лет тюрьмы. Организатора банды отправили в колонию особого режима на 22 года, остальные участники получили от 8 до 19,5 лет ИК строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, в феврале-ноябре 2014 года обвиняемые обманным путем завладели комнатой и квартирой в Екатеринбурге.
Организатор банды познакомился с будущим подельником в районе обитания бомжей около двух лет назад. Тот рассказал о ссоре с братом, у которого есть комната в коммуналке по улице Билимбаевской.
7 июля 2014 года обвиняемые похитили хозяина жилья, вывезли его на пустырь между гаражными кооперативами в районе Челюскинцев, напоили спиртом и заставили подписать доверенность на отчуждение недвижимости. Подельники удерживали мужчину несколько дней. 11 июля потерпевший смог сбежать и обратиться в полицию.
Аналогичным образом в декабре 2014 года "черные риелторы" отжали квартиру по улице Советской. Ее хозяина после подписания договора купли-продажи вывезли в сад в Алапаевск, задушили шнуром от электрочайника и сожгли тело, рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
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