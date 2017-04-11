×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Черные риелторы" в Екатеринбурге получили 76,5 лет тюрьмы10 апреля в 18:29

  • Текст

За убийство, мошенничество и вымогательство.

10 апреля 2017 года Свердловский облсуд вынес приговор по делу "черных риелторов", промышлявших в Екатеринбурге. Пять человек, оказавшихся на скамье подсудимых, признаны виновными в убийстве, похищении человека, мошенничестве и вымогательстве, за что получили 76,5 лет тюрьмы. Организатора банды отправили в колонию особого режима на 22 года, остальные участники получили от 8 до 19,5 лет ИК строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, в феврале-ноябре 2014 года обвиняемые обманным путем завладели комнатой и квартирой в Екатеринбурге.

Организатор банды познакомился с будущим подельником в районе обитания бомжей около двух лет назад. Тот рассказал о ссоре с братом, у которого есть комната в коммуналке по улице Билимбаевской.

7 июля 2014 года обвиняемые похитили хозяина жилья, вывезли его на пустырь между гаражными кооперативами в районе Челюскинцев, напоили спиртом и заставили подписать доверенность на отчуждение недвижимости. Подельники удерживали мужчину несколько дней. 11 июля потерпевший смог сбежать и обратиться в полицию.

Аналогичным образом в декабре 2014 года "черные риелторы" отжали квартиру по улице Советской. Ее хозяина после подписания договора купли-продажи вывезли в сад в Алапаевск, задушили шнуром от электрочайника и сожгли тело, рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Новости по теме:
В Екатеринбурге "черные риелторы" предстанут перед судом за убийство

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Личное дело санитарки с "уткой"

Личное дело санитарки с "уткой"

Требует пересмотра.

"Народный фронт" уперся в мистику

"Народный фронт" уперся в мистику

Российской действительности.

Ройзман решил стать Росселем

Ройзман решил стать Росселем

Смеяться разрешается.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×