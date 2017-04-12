Которого он задавил.

В Пермском крае в суд направлено уголовное дело в отношении водителя катка, который случайно задавил коллегу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла 29 сентября 2016 года на ремонтируемом участке автодороги Болгары - Юго-Камский - Крылово (Пермский район). Двое машинистов на катках выравнивали асфальт, двигаясь друг за другом. Один из них, заметив неисправность своей спецтехники, остановился. В это время машинист второго катка двигался задним ходом и, не заметив коллегу, задавил его.

За нарушение правил безопасности повлекшее по неосторожности смерть человека, обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.