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В Прикамье водителя катка будут судить за гибель коллеги11 апреля в 12:09

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Которого он задавил.

В Пермском крае в суд направлено уголовное дело в отношении водителя катка, который случайно задавил коллегу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла 29 сентября 2016 года на ремонтируемом участке автодороги Болгары - Юго-Камский - Крылово (Пермский район). Двое машинистов на катках выравнивали асфальт, двигаясь друг за другом. Один из них, заметив неисправность своей спецтехники, остановился. В это время машинист второго катка двигался задним ходом и, не заметив коллегу, задавил его.

За нарушение правил безопасности повлекшее по неосторожности смерть человека, обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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