Обвиняемый в коррупции пермский чиновник отпущен из СИЗО11 апреля в 12:34
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Он пошел на сделку со следствием.
Мотовилихинский райсуд Перми выпустил из СИЗО замначальника городского департамента земельных отношений Павла Пахунова. 10 апреля он был переведен под домашний арест, передает "Уралинформбюро".
Чиновника задержали 15 февраля. По версии следствия, через посредника он получил 525 тысяч рублей за выделение местному бизнесмену земельного участка на берегу Камского водохранилища.
17 февраля Пахунову было предъявлено обвинение, после чего он был заключен под стражу. В конце марта обвиняемый написал явку с повинной и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.
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