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Чекисты изъяли у 22-летней тагильчанки 2,5 килограмма наркотиков11 апреля в 15:45

  • Текст

Она торговала "синтетикой" в Сети.

Чекисты задержали в Нижнем Тагиле 22-летнюю активную участницу межнациональной преступной наркогруппы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского УФСБ, задержанная была администратором интернет-магазина и наркокурьером. Ее взяли, когда она делала закладки. На квартире девушки обнаружили более 2,5 килограмма "синтетики".

Возбуждено уголовное дело по ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков).

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