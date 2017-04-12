Двое тюменцев изнасиловали знакомую на дне рождения11 апреля в 13:44
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Их арестовали.
В Заводоуковске арестовали двух мужчин 38 и 39 лет по подозрению в групповом изнасиловании. Им уже предъявлено обвинение.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено вечером 6 апреля 2017 года. В доме на улице Комсомольской мужчины отмечали день рождения в компании знакомой. Во время застолья злоумышленники решили изнасиловать женщину. Один из них несколько раз ударил ее, после чего мужчины набросились на свою жертву.
Женщина написала заявление в полицию. Уголовное дело было возбуждено по п."а" ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц).
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