Их арестовали.

В Заводоуковске арестовали двух мужчин 38 и 39 лет по подозрению в групповом изнасиловании. Им уже предъявлено обвинение.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено вечером 6 апреля 2017 года. В доме на улице Комсомольской мужчины отмечали день рождения в компании знакомой. Во время застолья злоумышленники решили изнасиловать женщину. Один из них несколько раз ударил ее, после чего мужчины набросились на свою жертву.

Женщина написала заявление в полицию. Уголовное дело было возбуждено по п."а" ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц).