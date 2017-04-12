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Свердловчанин зарезал приятеля из ревности11 апреля в 18:39

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Пострадавший скончался в больнице.

31-летнего жителя Верхотурья арестовали по подозрению в убийстве знакомого. Ему уже предъявили обвинение.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено 8 апреля 2017 года. Обвиняемый выпивал в гостях у супружеской пары. Во время застолья мужчины повздорили на почве ревности. Гость схватил нож и набросился с ним на приятеля. Потерпевший, спасаясь, выбежал во двор. Однако злоумышленник догнал его и продолжил наносить удары.

Оставшаяся в доме женщина вызвала скорую помощь. Пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание, добавили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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