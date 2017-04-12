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Экс-замглавы челябинского минкульта получила за аферу 3 года11 апреля в 15:26

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Условно.

Экс-замминистра культуры Южного Урала Яна Комиссарова признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). 10 апреля Центральный райсуд Челябинска приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".

Преступные действия совершались в период с сентября 2015-го по январь 2016 года. Экс-чиновница была ответственной за организацию фольклорно-гастрономического фестиваля "Уральские пельмени на Николу Зимнего" в ЦПКиО им. Гагарина в Челябинске. Договор на поставку торговых домиков Комиссарова заключила с ООО "Династия", которым владел ее бывший супруг Евгений Агеев. Компания поставила 25 конструкций, однако, согласно заключению экспертов комплексной строительно-технической экспертизы, они не соответствовали техзаданию к госконтракту. Ущерб бюджету региона составил 1,5 миллиона рублей.

Дело Комиссаровой и Агеева рассматривалось в особом порядке – подсудимые признали вину и заключили досудебное соглашение. Бывшая чиновница также возместила ущерб. Если она отделалась "условкой", то Агеев получил 8,5 лет колонии строгого режима - вкупе за другие преступления.

Приговор Центрального суда не вступил в силу, у подсудимых есть 10 суток на его обжалование, отметили в пресс-службе инстанции.

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