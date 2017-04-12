Экс-замглавы челябинского минкульта получила за аферу 3 года11 апреля в 15:26
- Текст
Условно.
Экс-замминистра культуры Южного Урала Яна Комиссарова признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). 10 апреля Центральный райсуд Челябинска приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".
Преступные действия совершались в период с сентября 2015-го по январь 2016 года. Экс-чиновница была ответственной за организацию фольклорно-гастрономического фестиваля "Уральские пельмени на Николу Зимнего" в ЦПКиО им. Гагарина в Челябинске. Договор на поставку торговых домиков Комиссарова заключила с ООО "Династия", которым владел ее бывший супруг Евгений Агеев. Компания поставила 25 конструкций, однако, согласно заключению экспертов комплексной строительно-технической экспертизы, они не соответствовали техзаданию к госконтракту. Ущерб бюджету региона составил 1,5 миллиона рублей.
Дело Комиссаровой и Агеева рассматривалось в особом порядке – подсудимые признали вину и заключили досудебное соглашение. Бывшая чиновница также возместила ущерб. Если она отделалась "условкой", то Агеев получил 8,5 лет колонии строгого режима - вкупе за другие преступления.
Приговор Центрального суда не вступил в силу, у подсудимых есть 10 суток на его обжалование, отметили в пресс-службе инстанции.
Ранее по теме:
Экс-замминистра культуры Южного Урала будут судить по-особому
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
11 апреля в 21:17
Полицейским готовят "визу" на отстрел демонстрантов
И взлом автомобилей.11 апреля в 20:30
В Миассе начальник поезда экстренно принял роды у пассажирки
Скорая к ней не успевала.11 апреля в 20:04
Мэр Красноуфимска ответил за смех над питерским терактом
Мол, ляпнул не подумавши.11 апреля в 19:23
Догнать и перегнать Москву
Предвыборные цели губернатора Куйвашева.11 апреля в 19:00
Свердловский минздрав вытащил карпинскую больницу из долговой ямы
Выделив ей более 5 миллионов.11 апреля в 18:55
Пьяный курганец забил до смерти бабушку подруги
На семейном празднике.11 апреля в 18:51
Высокие зарплаты россиянам будут только сниться
Экономика не потянет.11 апреля в 18:42
В Кольцово из таксистов выбьют деньги за парковку
Не мытьем, так катаньем.11 апреля в 18:41
В Тюмени мужчина провалился под лед
Вызволяли спасатели.11 апреля в 18:39
Свердловчанин зарезал приятеля из ревности
Пострадавший скончался в больнице.11 апреля в 18:31
Ишимца отправили за решетку до конца дней за тройное убийство
И поджог.11 апреля в 18:30
Ройзман уходит в пенсионеры
С прицелом на выборы.11 апреля в 18:20
Под покровом ночи уральцы проникнут в фильмохранилище
В рамках "Ночи музеев".11 апреля в 18:18
Ельцин-Центр с "Пятерочкой"
А Михалков-то не знает!11 апреля в 18:16
Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов
По требованию чиновников.
Главные новости
- 11 апреля в 18:30Ройзман уходит в пенсионеры
- 11 апреля в 18:18Ельцин-Центр с "Пятерочкой"
- 11 апреля в 18:16Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов
- 11 апреля в 16:45В Челябинске на чердаке нашли человеческий череп
- 11 апреля в 16:28В больнице Качканара скончался 4-летний ребенок
Аналитика
Догнать и перегнать Москву
Предвыборные цели губернатора Куйвашева.
Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов
По требованию чиновников.
Не до сирот: свердловским бюджетом заткнули дорожные ямы
На все денег не хватает.