У них изъяли радикальную литературу.

В Ноябрьске во время спецоперации силовики задержали 20 человек по подозрению в содействии экстремистской деятельности.

У задержанных изъяли религиозную литературу радикального толка, а также электронные носители информации, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по ЯНАО.

Еще 17 человек повязали за нарушение миграционного законодательства.