И поджог.

Тюменский облсуд вынес приговор 54-летнему жителю Ишима, признав его виновным в тройном убийстве и поджоге. Мужчину закрыли в колонии особого режима до конца жизни. Кроме того, он должен выплатить более 3 миллионов рублей компенсации морального и материального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службу прокуратуры Тюменской области.

Преступление было совершено 16 марта 2016 года в доме на улице Большой. Четверо мужчин выпивали. Во время застолья подсудимый повздорил с одним из собутыльников. Он взял из машины нож, вернулся в дом и всех зарезал. Затем он поджог квартиру и скрылся.

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