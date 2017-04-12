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В Копейске наркоман набросился с ножом на таксиста11 апреля в 17:18

  • Текст

Ради денег.

В Копейске задержали местного жителя, набросившегося с ножом на таксиста.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, инцидент произошел в ночь на 6 апреля 2017 года. Таксист привез пассажира в СНТ "Строитель 2". Там подозреваемый вонзил водителю нож в шею и убежал. Таксист обратился в больницу за помощью.

Спустя некоторое время личность нападавшего была установлена. При задержании он пояснил, что планировал убить таксиста и забрать его деньги, чтобы купить наркотики.

Подозреваемый арестован. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

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