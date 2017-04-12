На семейном празднике.

В суд направлено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Кургана. Он обвиняется в убийстве женщины, находящейся в беспомощном состоянии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Преступление было совершено вечером 22 октября 2016 года в поселке Заозерный. Молодой человек находился в гостях у своей 17-летней подруги на семейном празднике. Во время застолья юноша повздорил с родственниками девушки, завязалась драка. Присутствовавшая там 66-летняя бабушка упала в обморок. Родственники попытались оказать ей помощь и вызвали скорую помощь.

В это время обвиняемый ударил пенсионерку несколько раз по голове, нанеся ей открытую черепно-лицевую травму. Потерпевшая скончалась на месте.