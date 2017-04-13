Ему грозит до 20 лет заключения.

В Челябинске задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в надругательстве над 11-летней девочкой. Как сообщили "Уралинформбюро" в областном СУ СКР, преступление было совершено в марте 2017 года в одном из домов Курчатовского района.

Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Ему грозит до 20 лет заключения.