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Челябинец надругался над 11-летней девочкой12 апреля в 08:05

  • Текст

Ему грозит до 20 лет заключения.

В Челябинске задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в надругательстве над 11-летней девочкой. Как сообщили "Уралинформбюро" в областном СУ СКР, преступление было совершено в марте 2017 года в одном из домов Курчатовского района.

Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Ему грозит до 20 лет заключения.

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