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Курганского "палача" отдали под суд12 апреля в 12:39

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За расправу над семьей Олега Евсеева.

В Зауралье в суд направлено уголовное дело в отношении 26-летнего Сохибжона Мамасолиева, обвиняемого в кровавой расправе над семьей Олега Евсеева. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Тела начальника отдела страхования профессиональных рисков Фонда соцстрахования, его супруги и их совершеннолетней дочери нашли 16 ноября 2016 года в частном доме в деревне Лукино (Кетовский район). 18 ноября поймали подозреваемого.

По данным следствия, Мамасолиев делал ремонт в доме убитых. 15 ноября он проник туда в отсутствие хозяев и взломал сейф, где лежало охотничье ружье. Он дождался возвращения семьи и расстрелял всех. Мотивом преступления стала ссора с Евсеевым.

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