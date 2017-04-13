Дело дошло до суда.

В Ленинский райсуд Магнитогорска направлено уголовное дело в отношении 4 участников ОПГ, обвиняемых в незаконном обороте контрафактного алкоголя. На "паленке" они заработали 32 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, в 2015 году учредитель ООО "Тост Групп" создал организованную группу. Злоумышленники покупали нелегальный алкоголь у неустановленных лиц и сбывали в Магнитогорске. Кроме того, они смешивали воду с этиловым спиртом (заказывали его в городах России и Казахстана). Жидкость они разливали в бутылки, которые оклеивали поддельными марками и этикетками.

Преступная деятельность ОПГ была пресечена в феврале 2016 года. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.