Проводится проверка.

Прокуратура Екатеринбурга проверяет информацию о связи полицейских с ритуальным бизнесом.

"По предварительной информации, екатеринбурженке, у которой умерла мама, позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. После чего он потребовал, чтобы женщина обратилась для организации похорон к конкретной ритуальной компании", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства установят, действительно ли с женщиной беседовал полицейский. Кроме того, будет выясняться его связь с ритуальной службой. Прокуратура намерена затребовать документы из службы скорой помощи, которые помогут установить, в какое подразделение ОВД поступала информация об умершей.

В пресс-группе городского УМВД добавили, что это не единичный случай - в полицию поступило несколько заявлений. "Сотрудники полиции не имеют права влиять на выбор гражданами похоронной фирмы, независимо от того муниципальная она, или частная. Однако до окончания проверок утверждать, что с заявителями связывались именно полицейские, а не те же представители ритуальных контор, преждевременно", - сказали в ведомстве.

Следует отметить, что криминальная подноготная похоронного бизнеса Екатеринбурга уже вылилась в уголовное дело о мошенничестве. Как выяснило ранее "Уралинформбюро" в ходе собственного расследования, черные похоронщики собирали с родственников умерших за могилу на Нижне-Исетском кладбище до 120 тысяч рублей. Мошенники орудовали также на Широкореченском, Северном, Окружном, Западном, Восточном, Сибирском, Лесном погостах и кладбище Горный Щит. В рамках уголовного дела был установлен ущерб в размере 1 миллион рублей.

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