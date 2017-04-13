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Южноуралец натравил питбуля на подростка12 апреля в 17:38

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После драки.

Жителя Сосновского района приговорили к 4 годам колонии-поселения за то, что он натравил своего питбуля на 17-летнего подростка.

Происшествие случилось 3 мая 2016 года в поселке Полевой. На улице между мужчиной и юношей завязался конфликт, в ходе которого южноуралец несколько раз ударил молодого человека по лицу. Затем сельчанин натравил на оппонента собаку.

Пострадавший получил скальпированную рану головы, ушиб головного мозга, а также многочисленные ссадины.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, хозяина пса признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Помимо того, что его отправили в колонию-поселение, мужчина получил штраф в размере 110 тысяч рублей, также ему пришлось возместить потерпевшему моральный ущерб на сумму 200 тысяч рублей.

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